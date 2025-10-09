Російські обстріли вивели з ладу понад половину видобутку газу України: наслідки для опалювального сезону

Російські удари знищили понад половину внутрішнього видобутку природного газу України, що, ймовірно, змусить країну витратити 1,9 млрд євро на імпорт палива, щоб пережити зиму.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами поінформованих співрозмовників, Київ на початку цього тижня повідомив союзникам, що масований обстріл Росії 3 жовтня по Харківській і Полтавській областях вивів з ладу близько 60% видобутку газу країни.

Якщо атаки триватимуть, за даними обізнаних джерел, до кінця березня Україні доведеться купити близько 4,4 млрд кубометрів газу майже за 2 млрд євро. Це приблизно 20% річного споживання країни.

Після ударів Україна терміново звернулася до партнерів “Групи семи” за обладнанням для ремонту енергосистеми і знову наголосила на давніх запитах про додаткову ППО для захисту енергооб’єктів. Також Київ просить фінансову підтримку для оплати імпорту газу.

“Росія робитиме все, щоб завадити нам видобувати наш газ, – сказав у понеділок у Києві президент Володимир Зеленський, – Вони робитимуть усе. Буде складно все це захистити. Завдання – мати гроші на імпорт газу, щоб у людей був газ”.

Від початку року Україна закупила 4,58 млрд кубометрів газу в зовнішніх постачальників, із них 3,67 млрд – після завершення минулого опалювального сезону. Хоча Київ оцінював потребу імпорту до кінця року в 5,8 млрд кубометрів, цього тижня він повідомив союзникам, що через атаки РФ ця цифра може зрости, кажуть співрозмовники.

Точний обсяг імпорту залежатиме від швидкості ремонту пошкоджених об’єктів і наслідків можливих подальших ударів, заявила у вівторок міністр енергетики Світлана Гринчук.

“Нафтогаз” від коментарів відмовився, але генеральний директор Сергій Корецький у LinkedIn написав, що провів “продуктивну” зустріч із представниками G7 і поспілкувався з МВФ та іншими партнерами. “Наші партнери розуміють усю складність ситуації”, – зазначив він.