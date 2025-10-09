Тернопільщина в жалобі: загинув молодий воїн Іван Шанца

Скалатська міська рада з глибоким сумом повідомляє про загибель Івана Шанци, жителя села Криве, воїна Збройних Сил України. Іван народився 4 липня 1990 року, віддав своє життя за Батьківщину, до останнього подиху виконуючи свій обов’язок перед народом та державою.

Іван був мужнім захисником, справжнім сином України, і його відданість справі не залишала сумнівів. Втрата Героя – це величезний біль для усіх, хто його знав.

Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто переживає за втрату цього великого чоловіка.

Пам’ять про Івана залишиться в наших серцях. Вічна слава Герою! Герої не вмирають!