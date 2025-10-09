Наркотики для молоді: на Тернопільщині викрито масштабний збут «кратому»

Прокуратура Тернопільської області завершила масштабну операцію щодо припинення діяльності групи наркоторговців, що налагодила збут нового наркотичної речовини — «кратому», популярного серед молоді. За процесуального керівництва прокуратури було виявлено розгалужену мережу, яка діяла не тільки на території Тернопільщини, але й по всій Україні.

Мова йде про подрібнене листя рослини Mitragyna speciosa, яка відома як «кратом». Спочатку наркотик почав продаватись у Тернополі в закладах громадського харчування та спортзалах серед молоді. Наркоторговці використовували Інтернет та месенджери, зокрема «Telegram», для організації каналів постачання наркотичних засобів через державний кордон. Крім того, наркотики доставляли через «Нову Пошту».

За даними слідства, учасники групи збули близько 10 тонн «кратому», що на «чорному ринку» оцінюється більш ніж у 60 мільйонів гривень. Обшуки були проведені на території понад десяти областей України, зокрема в Києві, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Черкаській та інших. Загалом правоохоронці провели 78 обшуків у рамках розслідування.

У результаті оперативних заходів 29 осіб, серед яких 5 неповнолітніх, отримали підозри в організації та участі у незаконному обігу наркотичних засобів. Підозри стосуються таких кримінальних правопорушень, як незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів (ст. 307 КК України).

Затримано окремих учасників групи при ввезенні чергової партії наркотиків в міжнародному пункті пропуску через державний кордон України. Вирішується питання про додаткові підозри у контрабанді.

«Кратом» – це рослина, яка вживається як стимулятор, перевищуючи за активністю морфін у десятки разів. У малих дозах він діє як енергетик, а в більших – знижує тривожність, але викликає серйозну залежність. Постановою Кабміну в 2024 році ця речовина була внесена до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Зараз триває слідство, а правоохоронці продовжують активно працювати над ліквідацією мережі.