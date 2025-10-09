Керівник банку привласнив 72 тисячі гривень з кредитної картки клієнта: деталі злочину

Слідчі відділення поліції №2 міста Бучача оголосили підозру жителю Монастириська, який обіймав посаду керівника відділення одного з банків, за привласнення 72 тисяч гривень з кредитної карти клієнта. Йому інкриміновано кілька статей Кримінального кодексу України, зокрема привласнення офіційного документа, несанкціоновану зміну інформації та крадіжку в умовах воєнного стану.

Інцидент стався, коли дружина потерпілого звернулася до поліції із заявою, що банк вимагає від її чоловіка повернення значної суми грошей, яку він ніколи не позичав. За словами жінки, її чоловік не брав кредитів і не мав боргів перед банком. Виявилося, що керівник банківського відділення привласнив кошти, скориставшись доступом до системи банку.

Як з’ясувалося в ході розслідування, чоловік скористався ситуацією, коли дружина потерпілого звернулася до банку через закінчення терміну дії картки її чоловіка. Замість того, щоб знищити стару картку, зловмисник привласнив її, а потім, маючи доступ до інформації в банківській системі, змінив облікові дані клієнта, збільшивши кредитний ліміт. За допомогою трьох несанкціонованих трансакцій, він перевів кошти на власний рахунок.

На цей час правоохоронці зібрали достатньо доказів для того, щоб підозрюваного звинуватили в скоєнні злочинів. Санкції за інкриміновані йому статті передбачають до восьми років позбавлення волі.

Рішення щодо покарання фігурант буде отримувати вже в суді.