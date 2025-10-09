Захисник із Чорткова Олександр Казьмін нагороджений орденом «За мужність»!

Старший солдат Олександр Казьмін, справжній син своєї землі, нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня за особисту мужність та вірність військовому обов’язку, проявлені під час захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Олександр, який народився і проживає в Чорткові, з перших днів повномасштабного вторгнення служить у складі 45-ї окремої артилерійської бригади Збройних Сил України. Його бойовий шлях проходить через найгарячіші точки на фронті, зокрема Запорізьку та Донецьку області.

Вшанування Олександра Казьміна — це визнання мужності та самовідданості, яку він проявив під час боротьби за свободу та незалежність України. Чортківська громада пишається своїм героєм, який щодня ризикує життям, аби ми могли жити, працювати та вірити в нашу Перемогу.

Дякуємо Олександре за вашу відвагу, самопожертву і вірність! Ви — справжній Герой нашої країни!