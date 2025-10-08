Степан Куйбіда: «Московський патріархат паразитує на нашій спадщині — треба обрубати всі кінці раз і назавжди»

Важливі слідчі дії відбулися на території Почаївської Свято-Успенської лаври, де поліція та Служба безпеки України (СБУ) перевіряють можливе незаконне оформлення «Всіхсвятської церкви», архітектурної пам’ятки XVIII століття, що належить до українських святинь.

За словами заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації Степана Куйбіди, СБУ та поліція проводять обшуки, перевіряючи можливі порушення при оформленні храму Українською православною церквою Московського патріархату.

“Московський патріархат пробує продовжувати паразитувати на нашій спадщині. Наше завдання – обрубати всі кінці раз і назавжди!” — зазначив Степан Куйбіда на своїй сторінці у Facebook, висловивши підтримку правоохоронцям. Він також підкреслив важливість захисту української культурної та духовної спадщини, додавши: “Респект Управлінню СБУ в Тернопільській області та Поліції Тернопільської області. Так тримати, хлопці! Повертаємо і захищаємо своє.”

Згідно з інформацією директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василя Ільчишина, під час спроби слідчих провести обшук у «Всіхсвятській церкві» сталися провокації з боку проросійських елементів. За його словами, представники Московського патріархату залучили неповнолітніх дітей та немічних бабусь для перешкоджання слідчим діям. Ці люди проявляли агресію та намагалися створити провокаційну ситуацію для пропагандистських каналів.

Метою слідчих дій є перевірка документів на право власності на храм, що міг бути оформлений з порушеннями. За версією слідства, в 2018 році священнослужителі могли шахрайським способом заволодіти майном.

Правоохоронці продовжують перевірку документів та з’ясовують обставини оформлення майна храму, що є частиною архітектурної спадщини України. Слідчі дії тривають.