Травмовані підлітки на електросамокатах: тернопільські лікарі б’ють на сполох через зростання травматизму!

В останні роки все більше підлітків обирають електросамокати, мотоцикли та скутери як засіб пересування та для розваг. Однак, разом із зростанням популярності цих транспортних засобів, фіксується й збільшення кількості травм серед дітей та підлітків.

Як повідомляє КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня», за останній час лікарі все частіше реєструють випадки госпіталізації підлітків через травми, пов’язані саме з падіннями або дорожньо-транспортними пригодами на електросамокатах та мотоциклах. Найпоширенішими травмами є забої та садна, переломи кінцівок, вивихи, черепно-мозкові травми та травми обличчя.

Згідно з медичною статистикою, найбільше травм отримують підлітки, які користуються технікою без необхідного захисного спорядження, а також без нагляду дорослих. Лікарі відзначають, що велика частина випадків травмування пов’язана з порушенням правил дорожнього руху, перевищенням швидкості та керуванням транспортом, що не відповідає віку підлітків.

“Насправді, ці транспортні засоби — це не іграшка, а потенційна загроза здоров’ю, якщо не дотримуватись елементарних правил безпеки”, — наголошує адміністрація КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня». Більшість травм можна було б уникнути, якщо б підлітки використовували захисне спорядження (шоломи, налокітники, наколінники), дотримувались правил дорожнього руху і їздили під наглядом дорослих.

Лікарі також рекомендують батькам та педагогам проводити освітні бесіди з дітьми щодо безпеки на дорозі та важливості використання захисного спорядження. Спеціалісти закликають батьків до контролю за використанням транспорту, а також до організації катання дітей у безпечних місцях — парках та спеціальних майданчиках, а не на жвавих вулицях.

“Наша місія — забезпечити здоров’я дітей, і ми закликаємо до уважності та відповідальності, аби кожен підліток міг отримувати задоволення від активного відпочинку без шкоди для свого здоров’я,” — зазначили в лікарні.

Нагадуємо, що електросамокати, мотоцикли та інші подібні транспортні засоби потребують не лише вміння користуватися ними, але й свідомості ризиків, які вони несуть для здоров’я та життя.