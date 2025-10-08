Тернопільщина втратила Захисника: загинув Степан Хавар

Бучацька міська рада повідомляє, що 4 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання загинув солдат Збройних Сил України, стрілець 1-го відділення Степан Хавар, 1997 року народження, житель села Жизномир.

За повідомленням, Герой загинув унаслідок атаки ворожого дрону поблизу населеного пункту Пожня Охтирського району на Сумщині. Степан віддав своє життя за свободу і незалежність України, захищаючи мирне майбутнє рідної землі.

Бучацька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам полеглого Захисника, розділяючи біль цієї непоправної втрати. Дату та час зустрічі Героя з громадою буде повідомлено додатково.

Вічна пам’ять і слава Степану Хавару — Герою України!