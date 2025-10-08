Тернопільщина втратила Героя: помер Григорій Марчук

Скориківська об’єднана територіальна громада з сумом повідомляє про трагічну втрату. 7 жовтня 2025 року, внаслідок гострого ішемічного мозкового інсульту, пішов з життя житель села Токи, наш земляк — Григорій Васильович Марчук (08.11.1967 р.н.).

Клята війна забирає не лише життя на фронті, а й здоров’я та сили наших людей. Григорій Марчук все своє життя віддано працював і завжди був готовий допомогти іншим — родині, сусідам, односельчанам.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Героя. Вічна шана та пам’ять захиснику.

Царства небесного спочилому.