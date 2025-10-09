Мінометник, а тепер юрист: офіцер Князівської бригади про свою службу на двох фронтах

У 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого служить офіцер юридичної служби Владислав, колишній мінометник, який пройшов непростий шлях від солдата до офіцера. Його історія — це не просто зміна фаху, а справжня історія про мужність, відвагу та відданість своїй країні.

Родом з Херсону, Владислав став свідком окупації рідного міста на початку війни. Мобілізувавшись 25 лютого 2022 року, він разом з родиною опинився в оточенні ворога. На власні очі побачив болісну реальність війни і ризикуючи життям, сім’я вирушила на пошук безпечного місця через небезпечне бездоріжжя, обʼїжджаючи нерозірвані боєприпаси. Запамʼятався момент, коли, мчачи на шаленій швидкості, вони проїхали через ворожий блокпост. На щастя, окупанти не встигли зреагувати, і родина змогла вирватися на безпечну територію.

Владислав не став вагатися. Він обрав для служби Князівську бригаду, яка на той час виконувала бойові завдання на півдні України. Починав службу в званні солдата, освоїв фах навідника міномета і брав участь у важких боях на Донбасі та Харківщині. Однак у 2024 році, пройшовши відповідну підготовку, здобув офіцерське звання і, за потребою бригади, перейшов на юридичну службу.

“Юристи бригади — це важливий фронт”

Як офіцер юридичної служби, Владислав тепер займається абсолютно іншими “вогневими точками” — документами, договорами, судовими процесами. Він пояснює, що багато хто не розуміє важливості юридично правильно оформлених документів у військовій справі. Від них залежить абсолютно все: від постачання харчів до техніки і боєприпасів. Як зазначає Владислав, юридична служба бригади займається захистом прав військовослужбовців, слідкує за законністю наказів, консультує за юридичними питаннями та представляє частину в суді.

“Юристи тримають правовий фронт”

Владислав неодноразово стикається з труднощами, коли йому потрібно зʼєднуватися з судами через відеозвʼязок, сидячи у хатах, де стіни тріщать від обстрілів. Він з посмішкою додає: “Доводиться завішувати дірки в стінах бригадними прапорами, щоб на екрані виглядало пристойно. Якщо ти неохайно презентуєшся, питання до професіоналізму виникнуть самі собою.”

Його досвід на фронті робить юридичну роботу не просто канцелярією, а критично важливою складовою боротьби бригади з ворогом. Владислав упевнений, що військові юридичні питання не менш важливі, ніж бойові операції. Його робота допомагає бригаді залишатися на вищому рівні боєздатності, а його досвід війни дає йому змогу робити свою службу в юридичному відділі такою ж ефективною, як і бойову.

Владислав — приклад того, як один військовий може адаптувати свої навички і досвід, щоб стати важливим членом команди навіть у абсолютно іншій ролі.