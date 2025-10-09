Поліція припинила слідчі дії у Почаївській лаврі: чому розслідування призупинено?

Слідчі дії у Всіхсвятській церкві Почаївської лаври на Тернопільщині, які почалися вчора, 8 жовтня, наразі призупинені. Про це повідомив Суспільному керівник відділу комунікації Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета.

Поліція не розголошує подробиць того, що сталося під час вчорашніх подій на території лаври. Кореспонденти Суспільного намагалися з’ясувати, чи були семінаристи присутні під час сутичок, проте не змогли отримати коментарів ані від представників Почаївської духовної семінарії, ані від посадовців міста Почаєва.

Телефонні дзвінки до міського голови Василя Бойка та його заступника Сергія Максимчука залишилися без відповіді. Водночас, адвокат Почаївської лаври Георгій Добрінов у телефонній розмові повідомив, що не може коментувати події, оскільки це є конфіденційною інформацією і суперечить закону.

Вчора, 8 жовтня, вранці поліція провела обшуки у Всіхсвятській церкві, що розташована на території кладовища у Почаєві, а також намагалась провести слідчі дії. Ці заходи були частиною розслідування, пов’язаного з можливими порушеннями при оформленні храму Українською православною церквою Московського патріархату.

Після спроби провести слідчі дії та обшуки, ситуація в Лаврі залишилася напруженою, але поліція поки не оприлюднила більше інформації.