На дамбі Тернопільського ставe ледь не потонула людина

6 липня поблизу шлюзів на дамбі Тернопільського міського ставу тонула людина.

Повідомленні про це надійшло до служби порятунку о 12:30. На місце події негайно направили черговий.

За допомогою рятувального круга працівники ДСНС витягнули потерпілого з води та передали у свідомості працівникам “швидкої”.

Нагадаємо, що в кінці червня поблизу дамби ледь не втопився чоловік. Люди, які відпочивали поруч, витягнули його на берег. На щастя, його вдалось реанімувати.

Трагічно ж закінчилось купання у Тернопільському ставі для 19-річного юнака. Він зник в районі Дальнього пляжу. Згодом тіло хлопця знайшли та підняли на поверхню рятувальники.