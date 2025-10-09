«Крилаті»: в Українському домі відкрили виставку малюнків ангелів

Два тижні в Тернополі триватиме виставка “Крилаті”, в якій представлені малюнки дітей, зібрані від початку повномасштабної війни.

Про це пише Файне місто.

Відкриття експозиції відбулося 8 жовтня в Українському домі “Перемога”. Організатором події виступила студія “Дивотворчики”, фахівці якої проводять творчі заняття та майстер-класи. Від початку повномасштабного вторгнення студія активно працює з дітьми військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб.

Керівниця студії “Дивотворчики” Ольга Щедріна розповіла, що багато робіт створювалося під час відключень світла та повітряних тривог. Творчість допомагала дітям заспокоїтися і знайти надію, особливо тим, хто приїхав із прифронтових територій або постійно переживає тривогу через те, що їхні рідні на фронті.

“Бог особливо вислуховує молитви дітей. За кожним з малюнків стоїть їхня особлива особиста історія. Кожен цей ангел вистражданий, вимолений. Молитися можна не тільки словами, а й своєю роботою. Діти робили ці вироби з любов’ю і присвячують їх своїм захисникам” – сказала Ольга Щедріна.

Протягом заходу збирали кошти на потреби 28-ї окремої механізованої бригади.

Від імені всіх військових дітям та вихователям подякував керівник ГО “Десантно-козацький рій” Володимир Мосейко. Він підкреслив, що малюнки, які волонтери передають захисникам, особливо підтримують воїнів.

Володимир Мосейко також зауважив: “Якщо на початку повномасштабної війни діти здебільшого малювали літаки і танки, то зараз ми бачимо все більше малюнків ангелів. Це свідчить про те, що вони вже хочуть миру, вони прагнуть перемоги і бажають жити в щасливій країні. Щирі дитячі емоції нагадують, за що ми стоїмо: за свій дім, за своїх і всіх українських дітей, щоб вони були в безпеці. Де б я не був у зоні бойових дій – із військовими завжди є дитячі малюнки.”

На виставці представлені роботи, виконані в різних техніках дітьми різного віку. Це малюнки фарбами, маркерами, олівцями, а також колажі та відтворення традиційних українських розписів.

У творчій студії діти також навчалися дизайну, створюючи власні візерунки вишиванок, тому юні дизайнерки навіть провели для глядачів власне дефіле. Серед експонатів також фігурки ангелів, розписи на каменях, підсвічники та інші види рукоділля.

Представлені твори яскраво відображають почуття дітей, викликані війною. Найчастіше можна побачити ангела-охоронця та войовничого Архангела Михаїла з полум’яним мечем, що символізує боротьбу проти зла. Також популярні образи Берегині та Богородиці, українські родини, які переживають розлуку і цивільні під обстрілами. Є зображення святого Миколая, якого 8-річний хлопчик побачив уві сні та цікаве відтворення українського військового в образі Юрія Змієборця.