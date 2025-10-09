Тернопільська поліція охорони розкрила 1693 злочини та затримала 263 правопорушників за 9 місяців

За дев’ять місяців 2025 року поліція охорони Тернопільської області здійснила 6840 виїздів, продовжуючи забезпечувати безпеку громадян та охорону об’єктів. Про це повідомили в Управлінні поліції охорони в Тернопільській області.

За підсумками роботи:

2548 виїздів було здійснено за повідомленнями на спецлінію «102» або зверненнями заявників.

1714 виїздів — на спрацювання засобів охоронно-пожежної сигналізації на об’єктах під охороною.

1668 виїздів — на спрацювання охоронних систем у приватних помешканнях і приміщеннях.

Серед важливих досягнень поліції охорони — відсутність крадіжок на об’єктах, що перебувають під їхньою охороною. Водночас було виявлено 14 адміністративних правопорушень, розкрито 1693 кримінальних злочинів та затримано 263 правопорушників.

Важливо зазначити, що поліція охорони працює в єдиній дислокації з Національною поліцією. На території області діють 13 нарядів поліції охорони, деякі з яких виконують спільні виїзди з територіальними органами Нацполіції.

“Наші наряди охорони активно взаємодіють з Національною поліцією для забезпечення безпеки та правопорядку. Ми продовжуємо працювати в умовах підвищених викликів, зберігаючи високий рівень ефективності та оперативності”, — зазначили в Управлінні поліції охорони.

Поліція охорони Тернопільщини нагадує, що для екстрених випадків можна звертатися за номером 9899, який працює цілодобово.