З полону додому: Михайло Баран із Бучаччини серед звільнених захисників

10 червня 2025 року Україна провела черговий етап масштабного обміну військовополоненими з Росією. Серед тих, хто нарешті повернувся додому — Михайло Баран, військовослужбовець із Чортківського району (колишній Бучацький) на Тернопільщині.

Разом із ним додому повернулися ще шестеро військових з області — усі вони вже на рідній землі. Це:

Повернення Михайла Барана стало знаковою новиною для мешканців Бучаччини. Про його перебування в полоні було відомо давно, але рідні не втрачали надії, що одного дня він повернеться — і цей день настав.

Це були місяці очікування, молитви і тривоги, які завершились сльозами радості, — кажуть жителі громади.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, цього разу додому повертаються переважно поранені, важкопоранені та військові, які ще не досягли 25 років. У понеділок, 9 червня, обмін відбувся без участі воїнів з Тернопільщини, однак уже 10 червня семеро наших захисників ступили на вільну українську землю.

Нагадаємо, обмін військовополоненими триває в кілька етапів і включає десятки бійців з усіх куточків України.

Слава українським воїнам! Нехай кожен, хто ще чекає повернення — невдовзі обійме рідних.

Тернопільщина вітає своїх Героїв вдома.