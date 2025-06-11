Зброя для фронту чи кримінал? У Тернополі судять волонтера

У Тернопільському апеляційному суді повторно розглядають справу Святослава Звіра щодо зберігання зброї

У Тернопільському апеляційному суді триває повторний розгляд справи щодо Святослава Звіра, якого обвинувачують у незаконному зберіганні вогнепальної зброї. Перший вирок міськрайонного суду — виправдувальний. Проте тепер апеляція вирішила повторно дослідити докази, включно зі свідченнями очевидців.

🎯 Суть обвинувачення

Йдеться про мисливську гвинтівку CZ 550, яку, за словами свідка Юрія Зітинюка, він передав Святославу Звіру восени 2022 року. Зі слів свідка, зброю мали дообладнати для подальшої передачі до Збройних Сил України.

“Тоді була потреба в зброї і ми розмовляли, що треба відати для ЗСУ. Я приніс, залишив для того, щоб віддати для військових. З жовтня до березня вона знаходилась у Звіра, щоб він поставив все на місце”, — пояснив Юрій Зітинюк під час допиту по відеозв’язку.

Однак у матеріалах справи, зокрема у попередньому допиті, свідок вказував, що “забув зброю у Звіра”. Цим і скористався прокурор Юрій Барабан, ставлячи уточнюючі запитання щодо різниці у показаннях.

“Що відповідає дійсності: ці показання, чи ті, що ви надали раніше?” — запитав прокурор.

“Відповідає дійсності те, що я хотів передати зброю для ЗСУ”, — відповів Зітинюк.

🛠 Пояснення підозрюваного

Сам Святослав Звір під час судового засідання заявив, що гвинтівка перебувала у нього в стані дообладнання. Він збирався встановити планку вівера та інше необхідне оснащення для бойового використання. За його словами, комплектуючі замовлялися через знайомого волонтера, який здійснював закупівлі на онлайн-аукціонах.

“Кріплення знайти важко — оригінальні не підходять, треба було універсальні. Замовляв через знайомого, який допомагає військовим”, — сказав Звір.

📅 Що далі?

Другий свідок, якого мали допитати під час засідання, не з’явився через стан здоров’я — він проходить лікування. Допити свідків продовжать 16 червня.

Нагадаємо, що 7 квітня 2025 року Тернопільський міськрайонний суд повністю виправдав Святослава Звіра та звернувся до Президента України з ініціативою нагородити його орденом “За заслуги”. Це стало несподіваним фіналом гучної справи, в якій волонтера намагались позбавити волі на строк від 2 до 5 років.

Святослав Звір — відомий зброяр і волонтер, який безкоштовно допомагав військовим із налаштуванням снайперських систем і озброєння. Його клієнтами були спецпризначенці “Альфи”, “КОРДу”, ССО та СБУ.

Однак наприкінці 2022 року проти нього порушили справу. Обшуки провели за наказом тодішнього начальника обласної поліції Олександра Богомола. Вилучили 19 одиниць зброї, хоча, за словами журналіста, частина з них належала самим силовикам.

Попри визнання помилки поліцією, обласна прокуратура, зокрема заступник прокурора Олександр Божко, наполягала на обвинуваченні. Суд визнав, що дії Звіра були виконанням обов’язку із захисту Вітчизни (ст. 43-1 ККУ).

Попри виправдувальний вирок, обласна прокуратура продовжує боротьбу, оскарживши рішення, і тепер справу знову розглядає апеляційна інстанція. Суспільний резонанс навколо неї лише зростає.

За інф. Суспільне