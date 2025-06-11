У Трампа таємно відправлять до Гунтанамо тисячі мігрантів, включно з українцями – WP

Адміністрація Дональда Трампа може вже цього тижня розпочати переміщення тисяч нелегальних мігрантів до сумнозвісної військової бази в Гуантанамо без попередження урядів країн їхнього походження. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американських чиновників, знайомих з планами.

Серед осіб, яких можуть відправити до в’язниці на базі ВМС США в затоці Гуантанамо (GTMO), є громадяни багатьох країн світу — у тому числі сотні європейців з Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі, а також з України, Туреччини, Литви та інших держав.

Чиновники заявляють, що мета такого кроку — розвантажити переповнені імміграційні центри в самих Сполучених Штатах. Наразі триває медичне обстеження близько 9 000 осіб для оцінки їхньої готовності до транспортування. Однак, як зазначає видання, досі незрозуміло, чи зможе база Гуантанамо прийняти таку кількість нових утримуваних.

За словами джерел, адміністрація навряд чи повідомить уряди навіть найближчих союзників США про ці переміщення. Це вже викликало занепокоєння серед міжнародної спільноти, адже база в Гуантанамо має репутацію місця, де зафіксовано численні порушення прав людини, зокрема катування та утримання без суду.

У січні Трамп заявив, що база може бути використана для утримання до 30 000 мігрантів. Згідно з внутрішніми документами, Білий дім розглядає варіант утримання осіб у Гуантанамо протягом тривалого часу, попри офіційні заяви про “мінімізацію” строків перебування.

Очікується, що реалізація цих планів викличе хвилю критики з боку союзників США та правозахисних організацій.