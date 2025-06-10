Захисник Руслан Мельник — вдома! Зборівщина зустрічає свого Героя

10 червня 2025 року під час чергового обміну військовополоненими з російського полону було звільнено нашого земляка — Руслана Мельника, 55-річного мешканця міста Зборів. Цей день став визначним і емоційним для всієї громади: ще один наш воїн повернувся з неволі до рідної землі.

Руслан Мельник — один із тих, хто ціною власного здоров’я обороняв Україну. Він належить до групи поранених українських захисників, яких вдалося визволити у межах важливого гуманітарного акту. Усім звільненим необхідна термінова медична допомога, і нині вони перебувають під наглядом лікарів. Але найголовніше — вони вже в Україні.

Голова Зборівської громади Руслан Максимів прокоментував подію:

“Наші — вдома! Щиро вітаємо Руслана Мельника з поверненням. Його незламність — це приклад для кожного з нас. Ми дякуємо всім, хто долучився до звільнення наших хлопців. І мріємо про той день, коли всі українські воїни повернуться живими до своїх родин. Слава Героям!”

Разом із Русланом Мельником було звільнено ще шістьох військовослужбовців із Тернопільської області:

Михайло Б. , Чортківський (колишній Бучацький) район;

Руслан К. , 53 роки, Тернопільський (колишній Зборівський) район;

Олег К. , 29 років, Тернопільський (колишній Козівський) район;

Володимир М. , смт Підволочиськ;

Володимир Т. , Кременецький (колишній Лановецький) район;

Сергій Я., 32 роки, м. Тернопіль.

Це військовослужбовці різних складових Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Нацгвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту.

Зборівська громада низько вклоняється всім, хто боронить Україну, і висловлює найщирішу вдячність кожному захиснику за витримку, жертовність і відданість.

Руслане, дякуємо за боротьбу. Зборів радо зустрічає тебе вдома!