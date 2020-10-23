Як проголосувати, якщо ви на самоізоляції чи обсервації. Інструкція

Якщо ви перебуваєте на самоізоляції у зв’язку із захворюванням на коронавірус чи є контактною особою або проходите обов’язкову обсервацію після повернення із закордону і відповідно не можете прийти на дільницю в день голосування – ви можете проголосувати вдома або за місцем свого перебування. Така можливість передбачена Виборчим кодексом України.

Для цього потрібно зробити декілька нескладних кроків до 20 години, п’ятниці, 23 жовтня. Аналітики Центру суспільних досліджень ПОЛІС підготували покрокову інструкцію офлайн і онлайн

Для того, щоб проголосувати вдома або за місцем свого перебування в день голосування на місцевих виборах 25 жовтня у зв’язку із самоізоляцією, обсервацією чи Ви є контактною особою і не можете покидати своє місце перебування – це можна зробити офлайн, безпосередньо передавши відповідні документи через своїх рідних чи близьких відповідній дільничній виборчій комісії. А онлайн це можна зробити за допомогою відповідного сервісу на сайті Державного реєстру виборців (drv.gov.ua)

Отже, для того, щоб зробити це офлайн потрібно:

. Взяти у свого сімейного лікаря чи лікуючого лікаря довідку чи виписку із амбулаторної картки у поліклініці або лікарні про стан здоров’я із зазначенням у ній того, що ви самостійно не можете покидати місце свого перебування, тобто не можете самостійно пересуватись.

. До 20 год. п’ятниці 23 жовтня звернутись до дільничної виборчої комісії, на якій ви зазвичай голосуєте, із власноручно написаною заявою з проханням забезпечити голосування за місцем перебування із зазначенням місця Вашого перебування як виборця. Заяву можна передати на виборчу дільницю рідними, родичами, сусідами чи іншими особами. До цієї заяви обов’язково потрібно додати отриману довідку від сімейного лікаря чи лікуючого лікаря, про яку було вище зазначено!

. В день голосування (25 жовтня) з 8.00 до 19.00 год. чекати вдома чи за місцем свого перебування членів дільничної виборчої комісії, які прийдуть з виборчими бюлетенями.

. Мати при собі паспорт громадянина України у формі книжечки чи картки або тимчасове посвідчення громадянина України для отримання бюлетенів.

.Якщо ви самостійно не можете заповнити бюлетень через проблеми із здоров’ям вам у цьому може допомогти хтось із рідних, близьких, сусідів, із ким ви живете разом. Але ні в якому разі вам у цьому не можуть допомогти члени дільничної виборчої комісії, офіційні спостерігачі чи кандидати в депутати!

Подати таку заяву можна самостійно онлайн, не виходячи з квартири чи будинку, зайшовши на сайт Державного реєстру виборців (drv.gov.ua) за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП) та підкріпивши сканкопію чи фото отриманої довідки чи виписки із амбулаторної картки від сімейного чи лікуючого лікаря. Отже як це зробити:

. Зайти на сайт Державного реєстру виборців (drv.gov.ua), увійти в «Кабінет виборця», далі обрати розділ «Заяви, запити», ідентифікуватись за допомогою ЕПЦ, підвантаживши відповідний файл із ключем та ввівши пароль, підтвердити ідентифіковані персональні дані.

.Обрати «Заяву щодо внесення змін до відомостей про постійну нездатність самостійно пересуватись», обрати відповідну заяву ще раз.

. Далі у вікні «Бажаю», яке відривається можна обрати – якщо ви хочете проголосувати вдома, то обираєте «Внести відомості про ПНПС (постійну нездатність самостійно пересуватись).

. Вказуєте Вашу поточну виборчу адресу, тобто там де ви зареєстровані та проживаєте (область, місто, вулиця, будинок, квартиру і т.д.)

. В розділі «Додаткові відомості» додаєте (прикріпляєте) сканкопію чи фотографію відповідної довідки чи виписки з амбулаторної картки від сімейного лікаря, натискаєте «Подати заяву».

. Далі Вам буде запропоновано підтвердити електронну пошту, на яку прийде код підтвердження, який потрібно буде ввести у відповідному віконечку і на яку згодом прийде відповідь щодо поданої заяви!

. І наприкінці потрібно буде ще раз використати свій електронний підпис для його накладання на заяву щодо включення до Реєстру виборців.

На вказану електронну пошту Вам має прийти відповідь від Державного реєстру виборців про внесення відомостей про постійну нездатність самостійно пересуватись щодо Вас. І тоді залишається очікувати членів дільничної виборчої комісії 25 жовтня з 8.00 до 19.00 год. І незабудьте мати при собі паспорт громадянина України у формі книжечки чи картки або тимчасове посвідчення громадянина України для отримання бюлетенів!

Нагадаємо, що ці дії потрібно зробити до 20 години, п’ятниці, 23 жовтня!

Щодо тих дій, які потрібно буде виконати 25 жовтня після приходу до Вас членів дільничної виборчої комісії:

.Після отримання виборчих бюлетенів від членів виборчої комісії, виборець особисто в режимі таємного голосування заповнює виборчі, користуючись, за потреби, інформаційними буклетами та інформаційними плакатами організацій партій – суб’єктів виборчого процесу з виборів депутатів обласної, районної, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше), та опускає виборчі бюлетені до переносної виборчої скриньки.

.Член сім’ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутнім під час голосування виборця, допомогти йому заповнити виборчий бюлетень та вкинути його у виборчу скриньку, якщо виборець внаслідок порушення здоров’я не може самостійно виконати ці дії. Після голосування виборець повертає членам дільничної виборчої комісії отримані ним примірники інформаційних буклетів та інформаційних плакатів організацій партій.

Як зазначає директор Центру суспільних досліджень ПОЛІС Ігор Процик: Також варто звернути увагу на те, якщо Ви на попередніх виборах, зокрема виборах народних депутатів України чи Президента України у 2019 році за станом здоров’я голосували вдома чи за місцем свого перебування, а зараз здорові і хочете проголосувати на виборчій дільниці, то Вам потрібно не пізніше 12 год. 24 жовтня прийти на виборчу дільницю і повідомити письмово (написавши відповідну заяву) відповідну дільничну виборчу комісію, на якій ви голосували раніше про бажання проголосувати у приміщенні для голосування.

Також це зробити онлайн за допомогою сервісу на сайті Державного реєстру виборців, обравши в «Кабінеті виборця», ідентифікувавшись за допомогою ЕЦП та обравши «Заяву щодо внесення змін до відомостей про постійну нездатність самостійно пересуватись» та далі обравши «Видалити відомості про ПНПС». Про виконання цих дій очікуйте відповідь на вказану електронну пошту.

Також раджу перевірити внесення цих змін через певний час через «Кабінет виборця» на сайті Державного реєстру виборців через функцію «Перевірка включення», щоб впевнитись у внесених змінах!”

«Якщо ж Ви не зробили того, про що мова йшла вище до 12 години, суботи, 24 жовтня, тобто Ви як виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування або вдома, прибули у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, то такому виборцю не може бути видано виборчий бюлетень для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з’ясування питання, чи не проголосували ви як виборець за місцем перебування. Це передбачено ч.16 ст.249 Виборчого кодексу України – додає Ігор Процик