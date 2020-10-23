У Тернополі відкрили унікальну скульптуру “Вознесіння Господнє”
Знаходиться скульптура на території Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка у “Біблійному саду”. Про це повідомляють у міській раді.
Участь у відкритті взяли викладачі й студенти історичного факультету спеціальності «Релігієзнавство».
Автори композиції – викладачі кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання факультету мистецтв ТНПУ – заслужений архітектор України Нетриб’як Михайло Миколайович, народний художник України Вільгушинський Роман Казимирович. До створення скульптури також долучилися Марія Маркович та Павло Гаврас.