13:30 | 23.10.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі відкрили унікальну скульптуру “Вознесіння Господнє”

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Знаходиться скульптура на території Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка у “Біблійному саду”. Про це повідомляють у міській раді.

Участь у відкритті взяли викладачі й студенти історичного факультету спеціальності «Релігієзнавство».

Автори композиції – викладачі кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання факультету мистецтв ТНПУ – заслужений архітектор України Нетриб’як Михайло Миколайович, народний художник України  Вільгушинський Роман Казимирович. До створення скульптури також долучилися Марія Маркович та Павло Гаврас.

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