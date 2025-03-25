24-30 березня: Культурний тиждень у Тернопільському краєзнавчому музеї

🏛️ Тернопільський обласний краєзнавчий музей запрошує на низку унікальних виставок та заходів, які варто відвідати разом із родиною чи друзями.

Головні події тижня:

27 березня о 14:00 – Мистецький проєкт «Історія давнього стібка» (майстер-клас у актовій залі).

– Мистецький проєкт «Історія давнього стібка» (майстер-клас у актовій залі). З 25 березня – Виставка «Горизонти пізнання», присвячена 75-річчю краєзнавця Степана Колодницького.

– Виставка «Горизонти пізнання», присвячена 75-річчю краєзнавця Степана Колодницького. Фотовиставка «З Україною в серці» – про білоруських героїв, які боролися проти російської імперії.

Актуальні експозиції:

🔹 «Український доброволець – символ пожертви та героїзму» (до Дня українського добровольця)

🔹 «Майстер пензля, слова і думки…» (85 років Ігорю Дуді)

🔹 «Мереживо долі Кобзаря» (вишиті рушники до 211-ї річниці Шевченка)

🔹 «Тарас Шевченко – геній українського народу»

🔹 «Здобуті ландшафти долі» (75 років географу Мирославу Сивому)

🔹 «Світи Якова Гніздовського» (110 років художнику)

🔹 «Коли серце рвалося на волю» (вишивки репресованих родин)

🔹 «Таємнича сила бабусиних скринь» (проєкт «Полотняний фольклор»)

🔹 Виставка до 35-річчя виходу УГКЦ з підпілля

📍 Де? Тернопільський обласний краєзнавчий музей.

📅 Коли? 24-30 березня.

Не пропустіть можливість побачити унікальні експонати та долучитися до мистецьких проєктів!