24-30 березня: Культурний тиждень у Тернопільському краєзнавчому музеї
🏛️ Тернопільський обласний краєзнавчий музей запрошує на низку унікальних виставок та заходів, які варто відвідати разом із родиною чи друзями.
Головні події тижня:
- 27 березня о 14:00 – Мистецький проєкт «Історія давнього стібка» (майстер-клас у актовій залі).
- З 25 березня – Виставка «Горизонти пізнання», присвячена 75-річчю краєзнавця Степана Колодницького.
- Фотовиставка «З Україною в серці» – про білоруських героїв, які боролися проти російської імперії.
Актуальні експозиції:
🔹 «Український доброволець – символ пожертви та героїзму» (до Дня українського добровольця)
🔹 «Майстер пензля, слова і думки…» (85 років Ігорю Дуді)
🔹 «Мереживо долі Кобзаря» (вишиті рушники до 211-ї річниці Шевченка)
🔹 «Тарас Шевченко – геній українського народу»
🔹 «Здобуті ландшафти долі» (75 років географу Мирославу Сивому)
🔹 «Світи Якова Гніздовського» (110 років художнику)
🔹 «Коли серце рвалося на волю» (вишивки репресованих родин)
🔹 «Таємнича сила бабусиних скринь» (проєкт «Полотняний фольклор»)
🔹 Виставка до 35-річчя виходу УГКЦ з підпілля
📍 Де? Тернопільський обласний краєзнавчий музей.
📅 Коли? 24-30 березня.
Не пропустіть можливість побачити унікальні експонати та долучитися до мистецьких проєктів!