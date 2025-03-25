На трасі Львів-Тернопіль зіткнулися автобус і вантажівка, травмовані семеро людей

У селі Плугів Золочівського району Львівщини зіткнулися автобус Neoplan та вантажівка MAN, унаслідок чого травм зазнали семеро людей, зокрема 14-річна дівчинка.

Про це повідомляє у Фейсбуці відділ комунікації поліції Львівської області, передає Укрінформ.

«Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 березня близько 21.40 на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селі Плугів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автобуса Neoplan, яким керував 39-річний житель Хмельницького, та вантажівки MAN під керуванням 41-річного мешканця Тернополя», – йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що внаслідок ДТП дістали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів семеро пасажирів автобуса: 14-річна дівчина та дві жінки віком 40 і 48 років – із Вінницької області, 38-річна жінка та 52-річний чоловік – із Черкаської області, 53-річна жителька Дніпропетровської області та 37-річний мешканець Хмельницької області.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.