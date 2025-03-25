Стань частиною “Лінії Дронів”: як приєднатися до елітних операторів БПЛА

Українська армія активно впроваджує новітні технології ведення бойових дій. Одним із найефективніших інструментів стали безпілотні системи, які вже сьогодні змінюють хід війни. Проєкт “Лінія Дронів” об’єднує досвід кращих підрозділів, що спеціалізуються на застосуванні БПЛА: К-2, РАРОГ, ФЕНІКС, АХІЛЛЕС та Птахи Мадяра.

Новітній підхід до оборони

Командири цих підрозділів – Роберт “Мадяр” Бровді, Юрій “Ахіллес” Федоренко, Дмитро “Земляк” Олексюк, Олег “Хасан” Гуйт та Кирило “К-2” Верес – довели ефективність принципу “воювати мають дрони”. Їхній підхід дозволяє:

Знищувати ворожу техніку та живую силу з мінімальним ризиком для українських військових

Виконувати складні бойові завдання з максимальною точністю

Застосовувати інноваційні тактики ведення бойових дій

Можливості для нових бійців

“Лінія Дронів” запрошує добровольців приєднатися до своїх лав. Новачків чекає:

Навчання у найкращих фахівців з БПЛА

Робота на передовій з сучасним обладнанням

Можливість реалізувати креативні підходи до виконання завдань

Участь у місіях, що реально впливають на хід бойових дій

Як долучитися?

Приєднатися до проєкту можна через:

Офіційний сайт: droneline.army.gov.ua

Мобільні додатки Дія, Армія+ та Резерв+

Проєкт створено за ініціативи Президента України Володимира Зеленського і вже довів свою ефективність на полі бою. Це шанс для кожного патріота внести свій внесок у захист Батьківщини, використовуючи найсучасніші технології.

“Лінія Дронів” – це майбутнє української армії, яке вже сьогодні змінює правила гри на фронті. Приєднуйтесь до тих, хто дійсно робить різницю у цій війні!