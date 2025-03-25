Тернопільщина сумує: несподівано пішла з життя дружина очільника Лановецької громади Валентина Казновецька

З глибоким сумом повідомляємо про передчасну смерть Валентини Казновецької – люблячої дружини міського голови Лановець Романа Казновецького, турботливої матері їхнього сина Матвія.

Трагічну звістку повідомила Лановецька міська рада.

Висловлюємо щирі співчуття Роману Казновецькому, його синові та всій родині у цей тяжкий час. Ми поділяємо ваш біль та сумуємо разом з вами.

Валентина була справжнім прикладом сили духу, незламної віри та безмежної любові до життя. Її тепло, підтримка та відданість родині назавжди залишаться в серцях тих, хто її знав і любив.

Нехай Господь дарує сили пережити цю непоправну втрату, а світла пам’ять про Валентину завжди житиме у серцях рідних та близьких.

Вічна пам’ять!