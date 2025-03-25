Хвилина мовчання на честь Віктора ЛАБ’ЯКА

Віктор ЛАБ’ЯК, 48-річний старший лейтенант, народився і виріс у Тернополі. Його життя було тісно пов’язане з рідним містом – Тернопільський став, парк Шевченка, гідропарк були його улюбленими місцями з дитинства.

Випускник Харківського технічного університету. Влітку 2022 року Віктор пішов боронити Україну. Командуючи взводом, Віктор опинився на найгарячіших ділянках фронту Донеччини.

Активний, веселий, він захоплювався риболовлею і любив проводити час на природі з друзями. “Щира, розумна, ввічлива людина” – так згадують його знайомі.

30 червня 2023 року Віктор загинув під час бою біля Роздолівки. Певний час вважався зниклим, але 17 липня підтвердилась гірка звістка про його загибель.

За мужність і відданість Батьківщині Віктору ЛАБ’ЯКУ посмертно присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.

У глибокій скорботі залишились мати Галина Йосипівна та сестра Наталя.