На щиті до рідного дому повертається Валентин Шмирук з Тернопільщини

У Великодедеркальській громаді повідомляють, що на щиті до рідного дому повертається ШМИРУК Валентин Ярославович 24.02.1995р.н., – старший солдат, інспектор прикордонної служби 2 категорії–водій (оператор) відділення повітряної розвідки та ударних безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної прикордонної застави третьої прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини А ****