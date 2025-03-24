22:33 | 24.03.2025
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Пантеон Героїв 

На щиті до рідного дому повертається Валентин Шмирук з Тернопільщини

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У Великодедеркальській громаді повідомляють, що на щиті до рідного дому повертається ШМИРУК Валентин Ярославович 24.02.1995р.н., – старший солдат, інспектор прикордонної служби 2 категорії–водій (оператор) відділення повітряної розвідки та ударних безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної прикордонної застави третьої прикордонної комендатури швидкого реагування військової частини А ****

Загинув Герой 20.03.2025 р. під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини поблизу н. п. Юнаківка Сумського району Сумської області.

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