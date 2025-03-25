Вербування дітей на Тернопільщині: як російські спецслужби залучають підлітків до тероризму
Спроба теракту під райвідділом поліції в Тернополі – не єдиний випадок, коли російські спецслужби вербували неповнолітніх у регіоні. У грудні 2024 року двоє підпалів у Тернопільському районі вчинили троє дітей віком 13–15 років. Про це під час брифінгу повідомив начальник відділу ювенальної превенції Нацполіції Тернопільщини Олег Добропольський.
Що сталося?
- У Великих Гаях підпалили приміщення поштового зв’язку.
- У Великих Бірках спалили релейну шафу сигнальної установки.
За ці дії відповідальність передбачена ст. 194 КК України (умисне знищення майна) – від 3 до 10 років ув’язнення.
Як протидіють вербуванню?
Поліція активно працює з підлітками:
✅ Понад 1,5 тисячі профілактичних заходів у школах області.
✅ Буклети з інструкціями, як розпізнати вербувальників.
✅ 37 інспекторів освітньої безпеки працюють у 23 громадах, ще 20 – у Тернополі. До кінця травня їх кількість збільшиться на 14.
Максим Гуменюк, начальник сектору освітньої безпеки, розповів:
“Діти часто отримують пропозиції через Telegram, TikTok, онлайн-ігри. Їм обіцяють гроші за передачу пакетів, зйомку стратегічних об’єктів або перенесення підозрілих предметів. Якщо дитина відмовляється, її можуть шантажувати”.
Реальні випадки
- Учень 6-го класу з Кременеччини повідомив інспектору про спробу вербування, надавши скріни переписок. СБУ порушила справу, а хлопця нагородили.
- 14-річна дівчина (підозрювана у виготовленні вибухівки для теракту) піддалася шантажу – вербувальник погрожував викласти її інтимні фото. Зараз їй загрожує 5–10 років за ст. 258 КК (“Терористичний акт”).
Що робити?
Ольга Хома, начальниця обласного департаменту освіти, закликає:
“Інспектори безпеки мають бути в кожній школі. Якщо дитину вербують – треба негайно повідомляти поліцію або СБУ“.
🔹 Важливо: Вербувальники часто видають себе за “друзів” у соцмережах. Дітям варто бути обережними з незнайомцями в інтернеті та ніколи не виконувати їхніх доручень.
📌 Якщо ви стали свідком вербування – телефон ГУНП у Тернопільській області: 102 або 112.