Дива на Благовіщення: історії з Тернопільщини

25 березня ми відзначаємо одне з дванадесятих свят – Благовіщення, згадуючи подію, коли архангел Гавриїл сповістив Пресвятій Діві Марії радісну звістку, що через Неї народиться Життєдавець, і Вона стане Матір’ю Сина Божого, Спасителя світу.

Радісних та обнадійливих новин чекають щохвилини й усі українці. І, звичайно, що найкращою звісткою для українців стало б завершення війни.

Справді, на свято Благовіщення на Тернопільщині не раз відбувалися дива, зокрема 7 років тому у церкві святої Покрови у Бучачі було відкрито змінну ікону Цариці Неба і Землі, яка століттями була схована під іконою Святої Покрови, що розміщена на центральному вівтарі храму, який присвячений Богородиці.



На великому полотні зображена Матінка Божа, яка стоїть на земній кулі, придавивши ногою змія та місяць. В руці у неї – біла лілія, що символізує її чистоту. Змій же у роті тримає яблуко розбрату. Довкола Цариці у небі дев’ять ангельських хорів, вгорі – трикутник з оком, що символізує Бога Отця, згори над усіма – Святий Дух, від якого сходять промені. Ікона ця дуже символічна, аналогів якій немає в іконографії. Добре збереглася, бо була схована в темноті, тож кольори не потьмяніли. Про існування ікони було відомо скоріше, однак був зруйнований механізм, який піднімав і опускав ікони. «Царицю Неба і Землі» урочисто, при великому скупченні людей, піднімають на вівтарі один раз на рік – на Благовіщення.

Також цього дня у деяких населених пунктах нашого краю, храмові свята, зокрема у Великих Млинівцях на Кременеччині, Торське на Заліщанщині, Латківці на Борщівщині та ін.

Традиційно на Благовіщення Пресвятої Богородиці відвідують храми. В церкві також освячують зерно та насіння, яке пізніше будуть використовувати для вирощення нового урожаю.

НА БЛАГОВІЩЕННЯ НЕ ПОЗИЧАЛИ ТА ЯБЛУНІ «ЛЯКАЛИ»

На Благовіження наші прадіди проводили очисний обряд відпускали птахів на волю, що символізувало звільнення, дароване Богом людям, від гріха і смерті. Щоб очистити житло від злих сил, наші предки палили свічки в домівках. В Україні споконвіку на Благовіщення збиралися сільські громади на віча, під час яких вирішували, хто й коли оброблятиме ниви вдовам і сиротам. Також церква тільки вітає допомогу ближньому, особливо якщо це люди похилого віку або хворі.

В цей день всяка робота вважалася гріхом. Дівчатам навіть не дозволялося розчісуватися в цей день – вважалося, що так коротшає життя – на Благовіщення птиця гнізда не завиває, дівчина коси не заплітає. збереглися вірування, що після Благовіщення із землі на поверхню вилазять плазуни, і тільки тоді можна розпочинати польові роботи. Господарі старалися впродовж тижня після свята засіяти ниви, «бо все ростиме на похвалу». І ще, цього дня у деяких населених пунктах півдня Тернопільщини був поширений звичай «лякати» («засікати») яблуні і груші, які не авали урожаю.

На Благовіщення святили проскурки, які вважались цілющими; товчену проскурку змішували зі землею і сіяли на межах лану, щоб він родив. На Підгаєччині, Монастирищині та Бучаччині цього дня селяни ставили ікону Божої Матері на діжку з посівним зерном, примовляючи: «Благослови нас, Мати Божа, і ти, архангеле Гавриїле, добрим урожаєм у цьому році».

Вважали, що цього дня не можна нічого і нікому позичати, інакше будинок стане бідний. Напитися у цей день також буде поганим знаком – у роду можуть з’явитися п’яниці.

І, мабуть, всі знають, що «яка погода на Благовіщення – така й на Великдень».

Із святкуванням Благовіщення Пресвятої Богородиці, впродовж декількох останніх років традиційно використовується як добра нагода для складання Богові подяки за дар нашого життя.

Тож хай завжди для нас і наших близьких звістки будуть добрими й радісними!

Віктор Уніят