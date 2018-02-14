Що зміниться в діяльності ТОВ, повідомив Роман Заставний

Акціонерні товариства тепер запрацюють по-європейськи. Відповідний закон №4666 нещодавно прийняла Верховна Рада. Обранець від «Народного фронту» Роман Заставний впевнений, що цей документ був потрібен давно.

«Досі роботу ТОВ регулювали законодавством, прийнятим ще на початку 90-х років. У ньому не відображалися потреби, а також обмежувалися можливості сучасних акціонерів», – каже Роман Йосипович.

За його словами, новий закон пристосований до європейського законодавства. В цьому документі вказано, як мають відбуватися збори акціонерів та виплачуватись дивіденди.

Народний депутат вірить, що закон №4666 поліпшить діяльність сотень тисяч акціонерних товариств. Адже така форма власності підприємств в Україні зустрічається найчастіше.