iPhone 15 Plus vs iPhone 14: що змінилося?

«iPhone 15 Plus — це просто трохи поліпшена версія iPhone 14 Plus» — ця теза лунає з вуст багатьох оглядачів і користувачів. Хоча більшість передових функцій було реалізовано в дорожчих моделях Pro, стандартний Айфон 2023 року також отримав помітні оновлення. Якщо ви розглядаєте можливість придбання нового пристрою і не можете визначитися з вибором, ми допоможемо вам зрозуміти різницю між iPhone 14 Plus і iPhone 15 Plus.

Дизайн і дисплей

З часів iPhone 12 Apple продовжували концепцію рубаних граней. Однак у 2023 році конструкція корпусу смартфонів «яблучної» компанії змінилася. Загальна мова дизайну залишається незмінною, проте краї торців стали більш заокругленими, що покращило ергономіку iPhone 15 Plus. Обидві моделі отримали алюмінієву рамку та скляну задню панель, однак у новинці виробник відмовився від глянцевої задньої панелі на користь матового текстурованого оздоблення. Щодо екрана, хоча гаджети оснащені 6,1-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR і отримали однакові розміри, пікова яскравість 15 Плюс становить 2000 ніт проти 1200 ніт у попередника, а новий виріз з інтерактивним Dynamic Island вносить нові можливості в базову лінійку айфонів.

Конфігурація камери

iPhone 14 оснащений подвійною основною камерою:

основною з роздільною здатністю 12 Мп; надширококутним 12-мегапіксельним сенсором.

Порівняно з такою конфігурацією можливості знімання на 15 Плюс — це крок уперед, оскільки Apple збільшила роздільну здатність основного модуля до 48 Мп. Причому з’явилася можливість знімання як на 24 Мп, так і в оригінальній роздільній здатності. Також в Айфон 15 Плюс Apple представили нові функції знімання портретів. Наприклад, з’явилася зміна глибини різкості та об’єкта фокусування в додатку «Фото», а також автоматичне перемикання в портретний режим, коли в кадрі люди або домашні тварини.

Продуктивність і час автономної роботи

Новий смартфон отримав процесор A16, тоді як A14 Plus працює на A15. Щодо продуктивності ви не побачите особливої різниці в повсякденних сценаріях — обидва пристрої відмінно справляються з будь-яким завданням. Однак коли справа стосується автономності, власники 15 Plus отримують чип, який споживає на 20% менше енергії, ніж A15. Звичайно, новий смартфон не пропрацює від зарядки на 20% довше, але приріст в автономності буде помітний.

Чи варто вибрати iPhone 15 Plus?

При ухваленні рішення необхідно враховувати особливості, які мають для вас найбільше значення.

Якщо ви хочете отримати пристрій з просунутим екраном, поліпшеною камерою і більш продуктивними процесорами, а також розраховуєте отримувати оновлення iOS довше, то iPhone 15 Plus — безсумнівно правильний вибір. Якщо вам просто потрібен гаджет для повсякденного використання за нижчою ціною, то iPhone 14 Plus вас не розчарує.

Незалежно від вибору моделі ви отримаєте потужний смартфон, здатний впоратися з будь-яким завданням, включно із запуском вимогливих ігор і ресурсомістких програм.