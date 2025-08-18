Міст у Теребовлі, відкритий торік, вже потребує усунення недоліків

У Теребовлі тривають роботи з усунення недоліків на новозбудованому мості через річку Гнізна на трасі міжнародного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. Підрядна організація ТехноБудЦентр виконує всі необхідні роботи за рахунок власних коштів.

Як повідомив керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області Микола Довгошия, підрядник отримав припис технічного нагляду щодо усунення недоліків, виявлених під час експлуатації споруди. Мова йде про перевлаштування гідроізоляції та асфальтобетонного покриття моста, щоб забезпечити його довговічність та безпеку.

Згідно з умовами договору, всі роботи по усуненню дефектів виконуються підрядною організацією за рахунок власних коштів у межах гарантійних зобов’язань. ОВА (обласна військова адміністрація) доручила Службі притягнути винних до відповідальності та забезпечити виконання робіт без залучення бюджетних коштів.

Міст було офіційно відкрито для руху 28 листопада 2024 року, після 10 місяців інтенсивної реконструкції. Вартість проєкту реконструкції становила 186,9 млн грн, з економією 15,5% за результатами проведених торгів. Загальна вартість об’єкту — 158 млн грн. Окрім зведення мосту, проект включав заміну комунікацій на підходах до споруди та облаштування необхідної інфраструктури, такої як освітлення, дорожні знаки, огородження, тротуари.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури вимагає, щоб підрядник усунув усі недоліки в найкоротші терміни без залучення бюджетних коштів. Відповідальні органи продовжують контролювати ситуацію для забезпечення якості та безпеки експлуатації новозбудованого моста.