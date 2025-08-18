Хотів заробити на військовозобов’язаному: у Тернополі затримали колишнього правоохоронця

Прокурори Тернопільської окружної прокуратури повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який вимагав та отримав частину неправомірної вигоди за вплив на лікарів у питанні оформлення групи інвалідності.

За даними слідства, ексміліціонер пообіцяв своєму знайомому-віськовозобов’язаному посприяти у встановленні групи інвалідності та визнанні непридатним до військової служби. Для цього він запевнив у можливості вплинути на членів медико-експертної комісії місцевої лікарні. Такі документи дали б право чоловікові виїхати за кордон.

Свої «послуги» тернополянин оцінив у 16 тисяч доларів США. Під час отримання першої частини хабаря у розмірі 10 тисяч доларів його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Фігуранту обрано запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Тернопільського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в області.

Фото ілюстративне