316 ДТП з постраждалими на Тернопільщині: пік аварій — у четвер, п’ятницю та неділю

У період з 1 січня по 31 липня 2025 року в Тернопільській області сталося 316 ДТП з постраждалими. В результаті цих аварій загинули 44 людини, а 384 особи отримали травми різного ступеня тяжкості.

Найчастіше ДТП з постраждалими сталися у четвер, п’ятницю та неділю, що складає 46% від усіх аварій цього типу. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод стали:

перевищення безпечної швидкості — 118 ДТП;

недотримання безпечної дистанції — 28 ДТП;

порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів — 26 ДТП;

виїзд на смугу зустрічного руху без обгону — 12 ДТП;

перехід пішоходів у невстановленому місці — 11 ДТП.

Пам’ятайте, що уважність і дотримання правил дорожнього руху — це важливі фактори для запобігання дорожнім трагедіям.