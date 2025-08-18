Тернопільська область: 30 пожеж та 16 випадків боротьби з небезпечними комахами за тиждень

Оперативна інформація щодо надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (11-17 серпня 2025 року)

Протягом звітного періоду підрозділи Головного управління ДСНС України у Тернопільській області здійснили низку важливих заходів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій.

🔥 Ліквідація пожеж — 30 випадків

Пожежі виникали в житловому секторі, господарських будівлях, на відкритих територіях, сміттєзвалищах, а також в екосистемах. Найбільш резонансні випадки:

м. Тернопіль, вул. Купчинського — під час гасіння пожежі евакуйовано 5 осіб з квартири в багатоквартирному будинку;

с. Богданівка, Кременецький район — знищено 80 м² покрівлі житлового будинку.

🐝 Небезпечні комахи — 16 випадків

Вилучення гнізд шершнів та ос у приватних домогосподарствах, багатоквартирних будинках, господарських спорудах, а також культових спорудах та на кладовищах.

🤝 Допомога населенню — 11 випадків

Здійснено допомогу бригадам екстреної медичної допомоги у транспортуванні хворих та відкритті дверей для надання невідкладної допомоги. Також врятовано кілька тварин.

💥 Піротехнічні роботи — 2 випадки

Знищено два вибухонебезпечні предмети часів минулих війн, виявлені на відкритих територіях у Тернопільському та Чортківському районах.

⚠️ Нагадуємо:

У разі виявлення підозрілих предметів — не торкатися, відійти на безпечну відстань і повідомити за номерами 101 або 112.

Не намагайтеся самостійно знищувати гнізда агресивних комах — звертайтеся до ДСНС.

Не залишайте відкритий вогонь без нагляду та не випалюйте суху рослинність — це може призвести до пожеж.