У Тернопільській області зростає кількість хворих на ГРВІ серед дітей

За останній тиждень (11.08. – 17.08.2025) кількість захворілих на ГРВІ зросла на 22,2% у порівнянні з попереднім тижнем. Було зареєстровано 1272 випадки, що на 231 більше порівняно з 1041 випадком минулого тижня. Повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Діти складають 40,9% (520 осіб) серед усіх хворих на ГРВІ, з них 46,5% (242 особи) — школярі. У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих серед дітей зросла на 15,6%, а серед школярів — на 18,6%. Госпіталізовано 94 особи, з яких 35 — діти (37,2%). Кількість госпіталізацій зменшилася на 6% порівняно з минулим тижнем.

За тиждень зареєстровано 48 випадків COVID-19, що складає 3,8% від усіх випадків ГРВІ. Порівняно з минулим тижнем захворюваність на COVID-19 зросла в 2,8 рази (48 випадків проти 17). Серед лабораторно підтверджених випадків COVID-19 16,7% становлять діти (8 випадків). Станом на 18.08.2025 в області не підтверджена циркуляція нових субваріантів штаму Омікрон. Вакцинація проти COVID-19 є безкоштовною та залишається найбільш ефективним захистом. Щоб отримати щеплення, зверніться до сімейного лікаря або найближчого закладу охорони здоров’я.