На Тернопільщині 17-річний мотоцикліст потрапив у ДТП: хлопець у важкому стані

У Чортківському районі на виїзді з села Великий Говилів сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю 17-річного хлопця, який керував мотоциклом. За попередніми даними, молодий водій не зміг впоратися з керуванням, що призвело до того, що мотоцикл з’їхав на узбіччя та впав. У результаті ДТП хлопець отримав важкі травми.

Після аварії постраждалого негайно доправили до лікарні. Лікарі оцінюють його стан як тяжкий. Наразі хлопець знаходиться під наглядом медичних працівників, і його життя не перебуває під загрозою, але він потребує подальшого лікування та реабілітації.

Поліція вже розпочала розслідування обставин цієї аварії.

Цей інцидент став нагадуванням про важливість дотримання правил дорожнього руху та безпеки на дорогах, особливо для молодих водіїв, які ще не мають достатнього досвіду. Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху бути обережними та відповідальними, щоб уникнути подібних трагедій.