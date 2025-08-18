У Тернополі Mitsubishi вʼїхав у маршрутку: є постраждалі

У Тернополі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалася пасажирка маршрутного таксі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi проїхав на червоний сигнал світлофора та не надав дорогу маршрутному таксі, що рухалося на зелене світло. В результаті зіткнення травмувалася пасажирка громадського транспорту, мешканка обласного центру, яка була госпіталізована з травмами.

У водіїв автомобілів був здійснений забір крові для визначення наявності алкоголю в організмі.

Автомобілі були вилучені та поміщені на арештмайданчик для подальшого розслідування.