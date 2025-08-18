19:07 | 18.08.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернополі Mitsubishi вʼїхав у маршрутку: є постраждалі

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У Тернополі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої травмувалася пасажирка маршрутного таксі.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi проїхав на червоний сигнал світлофора та не надав дорогу маршрутному таксі, що рухалося на зелене світло. В результаті зіткнення травмувалася пасажирка громадського транспорту, мешканка обласного центру, яка була госпіталізована з травмами.

У водіїв автомобілів був здійснений забір крові для визначення наявності алкоголю в організмі.

Автомобілі були вилучені та поміщені на арештмайданчик для подальшого розслідування.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *