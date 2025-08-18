Велика Березовиця та Петриків уже мають частково працюючу систему оповіщення

У Великоберезовицькій громаді стартували роботи з встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО), яка стане важливим елементом для оперативного сповіщення населення про надзвичайні ситуації та потенційні загрози.

✅ План завершення першого етапу до 10 вересня 2025 року

До 10 вересня 2025 року планується завершити перший етап установки системи. МАСЦО призначена для швидкого оповіщення не лише населення, а й органів влади, підприємств та організацій про надзвичайні події, у тому числі — про ракетні удари.

📌 Етапи монтажу системи

Монтаж системи здійснюється в три етапи. На першому етапі вже встановлено обладнання у Великій Березовиці та Петрикові. У Петрикові система частково працює — щодня о 9:00 звучить сигнал хвилини мовчання та Гімн України на честь загиблих захисників.

📍 Другий та третій етапи

Другий етап включає монтаж системи в населених пунктах Буцнів, Острів, Мишковичі, Велика Лука, Миролюбівка та Лучка. Третій етап передбачає встановлення у Настасові, Мар’янівці, Йосипівці, Серединках і Хатках.

❗ Встановлення відповідно до технічних вимог

Система встановлюється відповідно до вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та чинного законодавства. Після завершення всіх етапів МАСЦО буде працювати в усіх населених пунктах Великоберезовицької громади, що дозволить значно підвищити рівень безпеки та оперативного реагування в умовах надзвичайних ситуацій.