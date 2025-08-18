19:08 | 18.08.2025
Велика Березовиця та Петриків уже мають частково працюючу систему оповіщення

У Великоберезовицькій громаді стартували роботи з встановлення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО), яка стане важливим елементом для оперативного сповіщення населення про надзвичайні ситуації та потенційні загрози.

План завершення першого етапу до 10 вересня 2025 року
До 10 вересня 2025 року планується завершити перший етап установки системи. МАСЦО призначена для швидкого оповіщення не лише населення, а й органів влади, підприємств та організацій про надзвичайні події, у тому числі — про ракетні удари.

📌 Етапи монтажу системи
Монтаж системи здійснюється в три етапи. На першому етапі вже встановлено обладнання у Великій Березовиці та Петрикові. У Петрикові система частково працює — щодня о 9:00 звучить сигнал хвилини мовчання та Гімн України на честь загиблих захисників.

📍 Другий та третій етапи
Другий етап включає монтаж системи в населених пунктах Буцнів, Острів, Мишковичі, Велика Лука, Миролюбівка та Лучка. Третій етап передбачає встановлення у Настасові, Мар’янівці, Йосипівці, Серединках і Хатках.

Встановлення відповідно до технічних вимог
Система встановлюється відповідно до вимог Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та чинного законодавства. Після завершення всіх етапів МАСЦО буде працювати в усіх населених пунктах Великоберезовицької громади, що дозволить значно підвищити рівень безпеки та оперативного реагування в умовах надзвичайних ситуацій.

