Стань частиною команди – приєднуйся до поліції Тернопільщини

Головне управління Національної поліції в Тернопільській області оголошує набір на вакантні посади:



Оперуповноважений – 2 вакансії – конкурс №10635 – реєстрація анкет з 15.08.2025 до 13.09.2025.

Поліцейський сектору реагування патрульної поліції – 4 вакансії – конкурс №10636 – реєстрація анкет з 15.08.2025 до 24.08.2025.

Поліцейський конвойної служби – 2 вакансії – конкурс №10640 – реєстрація анкет з 18.08.2025 до 27.08.2025.

Дільничний офіцер поліції – 2 вакансії – конкурс №10641 – реєстрація анкет з 18.08.2025 до 16.09.2025.

Поліцейський сектору реагування патрульної поліції – 3 вакансії – конкурс №10673 – реєстрація анкет з 18.08.2025 до 27.08.2025.

Інспектор сектору реагування патрульної поліції – 1 вакансія – конкурс №10674 – реєстрація анкет з 18.08.2025 до 16.09.2025.

Щоб подати заявку, перейдіть за посиланням: https://tinyurl.com/4ee6mmch, оберіть відповідний конкурс, заповніть онлайн-анкету та надайте необхідні документи.



Для додаткової інформації звертайтесь за телефонами: 067-653-45-93, 067-653-77-28 або до найближчого територіального відділення поліції.



Твоя рішучість – наша сила. Стань частиною Національної поліції України!



Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/stan-chastynoiu-komandy-pryiednuisia-do-politsii-ternopilshchyny

