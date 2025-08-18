Армія рф продовжує воювати з українською освітою, наукою та культурою. Знищений Сумський державний університет

Війська РФ масовано атакували дронами-камікадзе Суми та завдали по місту ракетних ударів. Унаслідок влучання “Шахедів” один із корпусів Сумського державного університету повністю згорів, інформує “Кордон.Медіа”.

Тимчасово виконуючий обов’язки Сумського міського голови Артем Кобзар вказав, що в місті майже повністю згоріла нежитлова будівля. На щастя, обійшлося без жертв та поранених.

Журналісти повідомляють, що нині працівники цього університету рятують вціліле, зокрема, виносять із приміщень техніку та меблі. В іншому корпусі СумДУ внаслідок ракетної атаки вибито вікна на всіх поверхах. Пошкоджено також ще один корпус і бібліотеку.

14 квітня росіяни вдарили двома балістичними ракетами із касетними боєприпасами по конгрес-центру Сумського державного університету. Тоді в центрі міста загинули 35 людей та ще 119 містян постраждали. Відомо, що Сумський державний університет входить до списку найкращих університетів світу.