У ніч на 18 серпня 2025 року підрозділи Збройних сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції “Нікольське” в Тамбовській області Російської Федерації. Атака була здійснена за допомогою безпілотних авіаційних систем, що призвело до масштабної пожежі на об’єкті та повної зупинки перекачування нафти по нафтопроводі “Дружба”. Це важливий магістральний трубопровід, що забезпечує постачання нафти з Росії до Європи.

За словами Генштабу ЗСУ, станція “Нікольське” є частиною інфраструктури Росії, що використовується для забезпечення російських окупаційних військ. Військові зазначають, що ці удари є частиною стратегії України щодо зниження воєнно-економічного потенціалу агресора з метою повного припинення збройної агресії проти України.

Російська сторона на момент публікації не прокоментувала інцидент. Проте раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто звинуватив Україну в атаці на нафтопровід “Дружба”, що призвело до припинення постачання нафти до Угорщини. Не уточнюється, чи йдеться про саме цей об’єкт.

Це ураження нафтопроводу “Дружба” серйозно впливає на енергетичну безпеку Росії та підриває її економічну стабільність, а також є важливим елементом в стратегічному ослабленні економічних і військових можливостей агресора.