Тернопільщина: п’ять ключових галузей забезпечили понад дві третини надходжень до бюджету

За січень-липень цього року до зведеного бюджету України надійшло 7 млрд 760,8 млн грн від п’яти ключових секторів економіки. Їхня частка у загальних надходженнях становить 68,2%.

Торгівля та автосервіс – на першому місці

Найбільші надходження забезпечили підприємства оптової та роздрібної торгівлі, а також ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. За сім місяців вони сплатили понад 1,9 млрд грн, що на 512 млн грн або 36,1% більше, ніж торік. Частка цієї галузі у зведеному бюджеті становить 17%.

Державне управління та оборона

Другу позицію посіли установи державного управління, оборони та обов’язкового соціального страхування. Вони перерахували майже 1,9 млрд грн , що становить 16,7% від усіх надходжень.

Переробна промисловість

Підприємства переробної промисловості сплатили більш як 1,6 млрд гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року обсяг надходжень зріс на 508 млн грн або 44,8%. Їхня частка у бюджеті – 14,4%.

Аграрний сектор

Сільське, лісове та рибне господарство забезпечили бюджет надходженнями у розмірі 1,6 млрд грн , що на 420 млн грн або 35,7% більше, ніж торік. Питома вага галузі у загальному обсязі – 14%.

Транспорт і логістика

Суб’єкти господарювання у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності сплатили 689 млн гривень. Це на 85 млн грн або 14% більше, ніж за січень-липень 2024 року. Частка галузі – 6,1%.

Стійка динаміка зростання податкових надходжень свідчить про те, що економіка країни продовжує працювати й адаптуватися до сучасних викликів. Бізнес виконує свої зобов’язання, а держава отримує необхідний ресурс для фінансування оборонних потреб та соціальних програм.