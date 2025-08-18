На Тернопільщині оформили понад пів мільйона тонн вантажів

За сім місяців 2025 року працівниками підрозділів митного оформлення Тернопільської митниці оформлено 530 тис. тонн вантажів. Із них імпортних – майже 168 тис. тонн та 362 тис. тонн товарів експорту.

Що ж найчастіше експортує та імпортує Тернопільщина? Абсолютним лідером експорту є соняшникова олія, частка якої становить 13 % від загального обсягу продукції. Також високим попитом користуються електричні світильники – 11 %, декоративні оболонки з алюмінієвої фольги – 9 %, цукор – 7% та соя – 5 відсотків.

Водночас список найпопулярніших у ввезені товарів очолюють трактори, їх імпорт становить 8 % від усіх митних платежів. Далі йдуть легкові автомобілі – 6 %, обладнання для збирання сільськогосподарських культур – 6 %, полімери етилену у первинних формах – 5 %, інсектициди, фунгіциди, гербіциди – 6 відсотків.

Ці показники демонструють збалансований розвиток регіону, який поєднує потреби внутрішнього ринку з активною участю у зовнішньоекономічних зв’язках, забезпечуючи Тернопільщину необхідною технікою, сировиною та розширюючи ринки збуту для власної продукції.