У центрі Тернополя підняли прапор стрілецького батальйону поліції

18 серпня 2025 року в центрі Тернополя на Майдані Волі серед бойових стягів військових формувань області був урочисто піднятий прапор стрілецького батальйону поліції Тернопільщини. Честь підняти бойовий стяг мали радник Міністра внутрішніх справ з питань ветеранської політики, Герой України Дмитро Фінашин, та боєць батальйону Олексій Трачук.

Стрілецький батальйон поліції Тернопільщини був сформований у червні 2024 року. До його складу увійшли добровольці з різних служб та підрозділів поліції області. Це люди різних посад і звань, які об’єдналися з єдиною метою — захищати державу від агресора.

«Це не просто прапор, це той стяг, з яким ви йшли в бій. Слідчі, оперативники, працівники превенції — ви разом із Силами оборони виконуєте бойові завдання в найгарячіших точках фронту, захищаєте нашу державність», — зазначив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини, відважні та вмотивовані, виконують бойові завдання на передовій, відбиваючи штурми, знищуючи ворожу техніку та стримуючи наступ агресора. Підрозділ поніс тяжкі втрати: багато поліцейських загинули, виконуючи свій обов’язок перед Україною.

«Цей прапор — це частина нашої історії, частина нашої боротьби за незалежність, він облитий кров’ю наших побратимів, які віддали своє життя за Україну», — підкреслив Сергій Зюбаненко.

Підняття прапора є важливою подією в історії стрілецького батальйону, яка символізує здобутки підрозділу в боротьбі з агресором і відданість кожного бійця, готового захищати Україну до кінця. Це також пам’ять про полеглих побратимів, чиї імена навічно залишатимуться в серцях українців як символи героїзму та самопожертви.