Підлітків з Тернополя запрошують на безкоштовні курси підготовки до НМТ

У Тернополі запустили безоплатні курси з підготовки до НМТ з трьох предметів — української мови, історії України та математики. На курсах підлітки зможуть повторити шкільний матеріал та ефективно підготуватися до складання важливого тесту. Кожне заняття присвячене окремій темі, а закріпити пройдені уроки допоможуть інтерактиви, тематичні квізи та ненудні зустрічі з експертами.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. У команді кажуть: навчання на курсі відбувається за унікальною програмою, яка поєднує повторення теоретичного матеріалу та інтерактивні завдання.

«Для успішного складання НМТ потрібно багато практики. Саме її в надлишку отримують студенти нашого курсу. Ми відпрацьовуємо типові завдання, які з найбільшою ймовірністю можуть бути на іспиті, повторюємо окремі теми з програми, вирішуємо тематичні квізи та проходимо інтерактиви. Жодної сухої теорії — лише цікаві та пізнавальні заняття», — діляться у Гончаренко центрі Тернопіль.

Готуватися до НМТ підлітки можуть одразу із трьох предметів — української мови, історії України та математики.

«Під час уроків школярі проходять всі теми та питання, що будуть на НМТ, конспектують важливу інформацію, отримують схематичні матеріали, виконують домашні завдання та мають доступ до корисних ресурсів, які знадобляться для самостійного повторення навчальних матеріалів. усе для того, щоб скласти НМТ на 200!» — додає команда простору.

Набір на курси вже стартував і триватиме до 16 жовтня. Для участі достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням. Навчання проводитимуть на базі освітньо-культурного Гончаренко центру, що на вулиці Коперника, 16.



Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.