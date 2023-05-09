Классическая гитара: ее особенности, как выбрать

Сейчас существует широкое многообразие гитар любых форм и размеров (в т.ч. по особенностям звучания). И среди этого важно выделить классические вариации. Они просто необходимы для начинающих. Поэтому следует рассмотреть преимущественно их особенности. А еще можно встретить самые востребованные классические гитары в интернет-магазине. Но перед покупкой важно многое учесть.

Главные особенности классического инструмента

Важное отличие классической гитары — 6 струн и небольшое количество ладов. Есть и другие особенности:

Более широкий и короткий гриф. Он облегчает игру, что хорошо для новичка.

Нейлоновые струны, которые наделяют гитару мягким звучанием. Инструменты неклассического типа в основном содержат струны из стали.

Начинающему при выборе гитары необходимо обратиться за помощью к опытному специалисту. Например, к эксперту магазина Гитарный дом (т.е.”Гітарний дім”) . Он поможет определиться с наиболее подходящей моделью.

Особенности выбора классической гитары

Гитара должна быть такой, чтобы на ней было приятно играть.

Не менее важно подобрать подходящий размер. Если инструмент нужен ребенку, большой — не подойдет. А порой и взрослому требуется более миниатюрный вариант.

Качество звука во многом зависит от породы древесины. Той, из которой изготовлена гитара. В большинстве вариаций их деки сделаны из цельного дерева (ели или кедра).

Более дорогие модели часто изготавливают из палисандра. А самые лучшие имеют накладки из черного дерева.

По внешнему виду нет особого значения, но качество древесины позволяет воссоздать особую атмосферу при игре.

А если инструмент еще и красивый, и хорошей формы — это доставит особую радость.

Как ухаживать за гитарой классического типа

Важно помнить, что гитара сделана из дерева. Поэтому следует обеспечить необходимый уровень влажности, т.е. — 40-60%. Для отслеживания таковой можно поместить в футляр с инструментом специальный измеритель. Если влажности не достает, следует воспользоваться увлажнителем воздуха.

Сам инструмент лучше хранить в специальном футляре. Так он будет лучше защищен от разного рода воздействий. Однако, важно контролировать температуру воздуха, не держать гитару под прямыми лучами солнца и не перевозить ее постоянно в автомобиле (как в багажнике, так и салоне).

После игры необходимо протирать струны и гриф. Это позволит устранить следы от кожи.

Ежегодно гитару важно показывать специалисту, который будет проверять и регулировать этот инструмент.

Вопросы, которые часто задают

Все ли гитары, у которых нейлоновые струны — классические?

Нейлоновые струны — качество исключительно классических инструментов. Они придают характерное звучание, которое отличается от акустических гитар.

Чем классическая гитара отличается от акустической?

Главное различие состоит в применении нейлоновых струн вместо металлических. Это обстоятельство сильно влияет на звук и общие ощущения при воспроизведении. Также классические гитары не нуждаются в анкерном стержне, который располагается во внутренней части. Они, по обыкновению, имеют накладку более плоского типа и порой более толстый гриф.

Возможно ли использовать на классической гитаре струны от акустической?

Специалисты этого категорически не рекомендуют. Струны от акустики стальные и более тяжелые. И т.к. внутри грифа классической гитары отсутствует стержень — эти элементы из металла не подойдут. Иначе можно повредить конструкцию.

Можно ли исполнять музыку на классической гитаре также как и на акустической?

Вполне возможно. Т.к. обе оснащены 6-ю струнами и имеют стандартную настройку. Поэтому композиции для акустики вполне можно воспроизвести на классической гитаре. Однако, звук будет немного другим, но в некоторых случаях он даже лучше.