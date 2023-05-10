Фестиваль трешової музики МуЗЛО пройде в Тернополі!

Запрошуємо на фестиваль трешової музики МуЗЛО в Тернополі 13 травня о 18:00 в креативному кластері Na пошті (Коперника, 4).

Ви вже напевно чули новину, що фестиваль Файне місто переносять у Львів… Але не засмучуйтесь, бо ми запрошуємо вас на благодійний фестиваль трешової музики в Тернополі – МуЗЛО

Вас чекають дотепні кавери на відомі пісні та авторська музика, що змусить ваші щоки боліти, а вуха – кровоточити.

Це можливість в один день побувати на стендапі коміків, концерті тернопільських гуртів Maradox та Red Side, а також легендарних Los Colorados та гедлайнерів вечора – панк-гурт із Дніпра СТЕПАН ПАНТЕРА!

Фестиваль благодійний, тож це чудова нагода зробити добру справу – прибуток від події передамо “Сталевій сотні” 2 роті 2 батальйону 67 ОМБр.

Чекаємо вас 13 травня о 18:00 в креативному кластері Na пошті (Коперника, 4)

Квитки купуйте за посиланням: https://concert.ua/uk/event/muzlo

Чекаємо в гості, приходь!