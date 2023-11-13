Особливості та різновиди інверторів: як вибрати пристрій для сонячних панелей

Інвертор — це пристрій, призначений для перетворення постійного струму, що генерується сонячними панелями, у змінний, який використовується для живлення побутових приладів у будинку чи квартирі.

Які є типи сонячних інверторів

Сучасні сонячні панелі генерують сталий струм напругою 12, 24 або 48 В залежно від їхньої моделі та типу. Проте більшість побутових пристроїв працюють від змінного струму напругою 220 В. Щоб використовувати енергію з сонячних панелей для живлення побутової техніки, необхідно застосовувати інвертор, який не лише підіймає напругу до потрібного рівня, але й перетворює постійний струм на змінний. Це дозволяє підключати до сонячної електростанції різні пристрої, наприклад телевізори, холодильники та освітлювальні прилади.

Сонячний інвертор https://solar-tech.com.ua/ua/inverters/ може бути двох видів:

Мережеві моделі: встановлюються між сонячними панелями та електричною мережею. Такі інвертори використовуються лише протягом дня і живлять тільки ті пристрої, які підключені безпосередньо до них. Автономні моделі: встановлюються в сонячній електростанції, яка оснащена акумуляторами. Інвертор рівномірно розподіляє напругу, отриману від батареї, забезпечуючи стале живлення. Батарея, своєю чергою, отримує енергію від сонячних панелей.

Зазвичай автономне обладнання використовується в системах безперебійного живлення, де акумулятори разом із сонячним інвертором забезпечують постійний доступ до енергії незалежно від часу доби.

Особливості характеристик та параметрів пристроїв

Інвертор сонячної батареї відрізняється за формою сигналу на виході, яка може бути синусоїдальною або квазісинусоїдальною. Для домашнього використання рекомендується вибрати перший варіант. Станції з синусоїдальним сигналом надають якісніший сигнал, їхні параметри вищі, що дозволяє надійно захищати побутову техніку від перевантажень і перегрівання. Хоча такі апарати зазвичай дорожчі, вони є ефективнішими. Проте пристрої мають велику масу та габарити.

Квазісинусоїдальні станції, попри доступнішу ціну, мають неідеальну форму сигналу. Ці пристрої компактні та легкі, але їхній сигнал може бути менш надійним для побутової техніки, яка чутлива до параметрів електромережі, що здатне призводити до зносу та поламання.

Як вибрати правильну модель інвертора

Перед тим як придбати інвертор для сонячних батарей, важливо переглянути технічні особливості вашої електростанції. Також варто враховувати наступні параметри:

Номінальна потужність системи та її максимальні можливості. Кількість енергії, яка витрачатиметься в режимі холостого ходу. Робоча температура пристрою (чи буде він встановлений в опалювальному або неопалювальному приміщенні). Габаритні розміри та вага моделі. Коефіцієнт корисної дії (ККД) самого інвертора та всієї системи.

Додатково враховуйте сумісність інвертора з батареями та панелями. А краще зверніться за консультацією до фахівців. Наприклад, компанія Solar-Tech надає послуги встановлення сонячних станцій та всіх елементів, а також спеціалісти сервісу надають якісні поради щодо вибору панелей та компонентів для сонячної системи електроенергії.

Як підібрати потужність пристрою

Потужність інвертора повинна відповідати напрузі мережі:

Для 12-вольтових систем підходить інвертор до 600 Вт. У 24-вольтових рекомендується використовувати моделі до 1500 Вт. У 48-вольтових потрібен пристрій із потужністю від 1,5 кВт

Також важливо, щоб інвертор мав захист від перевантаження, короткого замикання, перегріву та стрибків напруги, аби пристрій безпечно функціонував та не створював господарям проблем.