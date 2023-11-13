П’яний водій вантажівки спричинив потрійну ДТП. Є потерпілі

У Львівському районі поліцейські затримали водія, який в стані алкогольного сп’яніння спричинив потрійну ДТП, – повідомляє поліція Львівської області.

Внаслідок автопригоди травмовані три людини, серед яких однорічна дитина.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 12 листопада, близько 16.10, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Підбірці Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажівки «Renault Premium», 62-річний житель Закарпатської області, здійснив зіткнення з автомобілем «Citroen C4», яким керував 28-річний мешканець Тернопільської області. Після цього легковик відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся зі ще одним автомобілем «Citroen C4» під керуванням 54-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП водій «Citroen C4» з Тернопільської області та його пасажирки, однорічна дівчинка та 27-річна жінка з Тернопільської області, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Встановлено, що водій вантажівки керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Він затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події.