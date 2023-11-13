Цього року осінь тішили нас теплою погодою та це не означає, що традиційний сезон застуд нас оминув. Останнім часом збільшилась кількість пацієнтів з ознаками застуди ( ГРВІ ). Про це розповідає читачам «Погляду» лікарка загальної практики – сімейний лікар Надія Ярославівна Кернична. Основними симптомами з якими зараз звертаються пацієнти є біль та першіння в горлі, закладеність носа, підвищена температура тіла, кашель, ломота в тілі. Також є поодинокі випадки Covid 19, – каже лікарка.

За її словами, в Україні виявлено випадки штаму «Еріс» – підвиду COVID-19. «Еріс» — це варіант штаму коронавірусу SARS-CoV-2 «Омікрон». Симптоми «Ерісу» такі ж, як і за інших відомих штамів COVID-19. Це біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка. Специфічна відмінність «Ерісу» — це додаткова мутація шипового білка, який швидше вражає ослаблений імунітет. Однак, за оцінками ВООЗ, глобальний ризик для громадського здоров’я населення даного штаму оцінюється як низький, розповідає Надія Ярославівна.

Також зареєстровано перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою «Пірола». Лабораторно підтверджений випадок виявили на Рівненщині. Симптоми субваріанту «Піроли» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей.

Розповіла Надія Ярославівна і у чому різниця між коронавірусом, грипом та застудою.

Кожна з цих хвороб викликається різними вірусами, але, на жаль, вони можуть мати схожі симптоми. У міру появи різних симптомів та різних штамів Covid-19 стає все важче визначити різницю між коронавірусом, застудою та грипом. Covid-19 – це респіраторне захворювання, спричинене штамом коронавірусу. Грип також є респіраторним захворюванням, яке вражає ваші легені, але грип викликає інший тип вірусу. Застуда викликається багатьма різними вірусами, але найчастіше це риновірус. Застуда вражає лише верхні дихальні шляхи (ніс та горло).

Симптоми коронавірусу у людей можуть відрізнятися залежно від його виду (штаму), форми (легкої чи важкої) і навіть дня зараження. Основні симптоми коронавірусу включають: підвищення температури тіла (найчастіше температура при ковіді становить 37-37.5 градусів), сухий безперервний кашель, закладений ніс, почуття втоми чи виснаження, біль у горлі, головний біль, втрата чи зміна нюху, або смаку, втрата апетиту, діарея, озноб, біль у суглобах, біль в очах.

Симптоми застуди та грипу схожі, але симптоми застуди менш виражені. Також ГРВІ симптоми проявляються поступово, на відміну від симптомів грипу, що проявляються дуже швидко. Більшість дорослих одужують від застуди приблизно за 7-10 днів.

Звичайні симптоми застуди включають: чхання, м’язові болі, закладений ніс чи нежить, біль у горлі. Іноді симптоми застуди включають: головні болі; кашель; підвищена температура;тиск у вухах та обличчі.

Симптоми грипу, як правило, з’являються дуже раптово і змушують вас почуватися занадто погано, щоб займатися звичайними справами. Зазвичай вони тривають 5-7 днів. Звичайні симптоми грипу включають: висока температура 38 градусів чи вище;ломота в тілі;почуття втоми чи виснаження; сухий кашель;головний біль.

Відрізнити Covid-19 від грипу непросто. Грип має багато загальних симптомів з Covid, таких як головний біль, біль у горлі, лихоманка, кашель, втома, м’язові болі, нежить і задишка. Однак грип рідко викликає втрату або зміну вашого смаку та нюху, що може статися з Covid-19. Отже при будь яких ознаках простудного захворювання варто звернутись до сімейного лікаря,який після огляду та дообстеження зможе визначити чим саме Ви захворіли, – наголошує лікарка.

Потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря якщо появились такі симптоми як задишка,біль в грудях, сповільнений пульс,зниження тиску, кровохаркання, синюшний відтінок шкіри, порушення свідомості чи судоми.

Знизити свої шанси підхопити вірусну інфекцію можна завдяки простим речам, наголошує Надія Ярославівна. Це регулярно мити руки та використовувати антисептик, уникати фізичних контактів, скупчень людей, провітрювати приміщення, використовувати зволожувач повітря, достатньо спати, збалансовано харчуватись та не забувати про фізичну активність.

На жаль, жодні заходи не дають 100% захисту від застудних захворювань. Якщо ви захворіли, просто дайте організмові час і відпочинок, – і все минеться, – каже лікарка.

Зовсім інша справа з грипом та ковідом. Вони не просто позбавляють працездатності, а можуть вкласти нас у ліжко, а то й у лікарню на декілька тижнів, призвести до бронхіту, пневмонії, проблем із серцем. Знизити ризик захворіти на грип та ковід, а у випадку хвороби, захиститися від важкого перебігу та наслідків допоможе вакцинація:

COVID-19. Дуже важливо отримати принаймні первинний курс щеплень з 1 дози вакцини Janssen або 2 доз будь-якої іншої вакцини. Через 5 місяців після первинного курсу – зробіть перше бустерне щеплення. А якщо і його робили , то зробіть друге. Вакцинуватися можна безкоштовно у свого сімейного лікаря.

Грип. Щеплення від грипу є рекомендованим. Вакцинуватися потрібно щорічно. Вакцина, актуальна для цього епідсезону, доступна в аптеках.

Пневмококова інфекція. Пневмококи – це бактерії, які спричиняють пневмонію, бронхіти, отити та інші інфекції дихальних шляхів. Вакцинувати проти них можна дорослих та дітей від 6 тижнів. Вакцина проти пневмококової інфекції не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, проте залишається рекомендованою.

Придбавши вакцину від грипу або пневмококової інфекції можна вакцинуватись в сімейного лікаря.





